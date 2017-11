Fahrbericht Jaguar F-Type Coupé S

Fahrbericht Jaguar F-Type Coupé S: Geschichte trifft Geschichte

Das Coupé in Nordengland, mit Komplimenten überhäuft, den Hintern immer steil im Wind und aus Steinmauern werden Leitplanken. Zwei Tage lang war der Jaguar F-Type Coupé S ein Begleiter, ein Transporter und ein Eyecatcher.

Kurz in die Schlange, hinter Limousinen, SUVs und Kleinwagen. Der Hintern schaut immer irgendwie heraus. Wie bei der Loren, in den 60ern, wenn das italienischste Vollweib palavernd die Straße entlang ging. Männer legten dann in ihrem Fernsehsessel die Ohren an und träumten von Vino Rosso und einer halben Stunde Sofia. So ungefähr ist das mit dem Coupé des F-Type. Dieser Hintern, diese Wonne. Äußerlichkeiten, na und? Wie oft wird Mann wegen des schönen Hinterns seiner Frau angesprochen. „Was geht Sie der Hintern meiner Frau an?“ Natürlich freut einen das, auch wenn man eigentlich nur des guten Geschmackes gelobt wird. Egal, das läuft runter wie frisch gezapftes Ale. Der Jaguar steht da und wartet. Später, nach der Passkontrolle öffnet die Princess Seawys von DFDS den Bauch und der Zweisitzer verschwindet im Dunkel der Fähre. Allein mit ein paar Harleys und dem Rest der nach Newcastle strebenden Menge.

Frühstück an Bord und der F-Type Coupé wartet

Amsterdam – Newcastle, eine Nacht auf dem Ärmelkanal. Commodore Class, mit Doppelbett, Schreibtisch, zwei schicken Bullaugen und ner Dusche, die den Schweiß der 27 Grad am Hafen bei Amsterdam wegspült. Abends erst die See beschnuppern, dann ein leichtes Abendessen, zwei Bier und dann noch ein wenig TV. Vorher Mails auf den Rechner, das WiFi bricht in Sachen Speed keine Rekorde, aber es geht. Am nächsten Morgen, gegen halb Neun das Frühstück auf der Kabine. Dann runter zum Wagen, seekrank war hier niemand. Runter von der Fähre. Alles auf Links, die Uhr eine Stunde retour, aufpassen im ersten Kreisel und rüber nach Newcastle, wo man alt und neu gemischt hat, ein paar Brücken überqueren den Tyne, ein Fluss der die über eintausend Jahre alte Stadt Englands Nordostküste durchschneidet und belebt. Natürlich gibt´s hier eine Millenium-Bridge, eine bewegliche Autobrücke steht direkt daneben und weiter abwärts kann man den Jaguar in aller Ruhe fotografieren, mit Schiffchen im Hintergrund und der Ruhe eines abgelegenen Industriegebietes. Später ein paar Kilometer kreuz und quer durch die Stadt. Überall junge Menschen, wie auf einem Kampus, viele Gassen, schmale Straßen mit einem Gesicht aus Fenstern, Türen und Giebeln, eine Kulisse vor der Newcastle wie eine Bühne wirkt. Der Jaguar stellt sich hin und schaut.

Und dann raus in die freie Wildbahn. Das satte Grün steht bereit, an der Küste wartet der Nebel als wolle er die Möwen und das Meer vor den neugierigen Blicken der Touristen schützen. Der Wagen steht schon wieder und schaut hinaus auf´s Meer. Nach den ersten zwanzig Meilen ist Newcastle so weit weg wie Amsterdam, schroffe Felswände, so steil und hoch wie Helgoland, der Wind treibt den leichten Regen horizontal gegen die Windschutzscheibe, man könnte einen Stein auf den Kontinent werfen, aber der Wind ist stärker. Nach ein paar Minuten lässt der Regen nach, die Seitenscheiben verschwinden in den Türen, der V6 kann mitreden, auch weil er so kultiviert spricht und dabei aus allen Lagen ordentlich nach vorn läuft. Den cremigen Küstenstrassen-Walk kann er dank des sehr sauber arbeitenden Getriebes wunderbar, später lässt ihm eine besondere Strasse keine Ruhe. Er will mal aus den Hüften kommen, wie ein Windhund auf der Rennbahn dem Plastikhasen hinterher. Na bitte, die Gene wollen auch mal ran.

Widerstand zwecklos – Mit dem F-Type Coupé viermal Lust

Da ist sie. Wie ein grauer Teppich über die Hügel gelegt, aus der Ferne sanft, fast lieblich. Nicht so endlos gerade wie ein Highway in Nevada oder so akkurat wie eine Autobahn, eher wie ein Versprechen. Der Jaguar drückt fast selbst den Sport-Knopf, er fragt nicht ob er jetzt zweimal die Strasse nach Blitzern abfahren soll, er bittet nicht um Erlaubnis ob er den Weg langsam auf böse Löcher absuchen soll. Er macht es einfach. Dreimal die zwei Kilometer abfahren. In aller Ruhe, ohne Gegenverkehr, es ist Abend, die Sonne schaut mal vorbei und verzieht sich dann hinter ein paar Wolken. Es ist trocken, es ist ruhig und es ist eine Pralinenschachtel, die da unbewacht auf dem Tisch liegt. Los. Das Coupé steht da, schaut, sammelt sich, Widerstand zwecklos. „Break On Through“ von den Doors läuft und aus der Ferne schauen ein paar schwarze Rinder zu. Der Jaguar rennt und rennt, macht aus sanften Erhebungen Sprunghügel, die Dämpfer werden gestaucht, die kleine Frontlippe schnuppert am Boden, der Brite saugt sich in die Wellentäler und wieder hinaus, am Ende umdrehen und wieder zurück. Viermal, immer ein wenig schneller, bis die Neugier siegt und man wissen will, was eigentlich hinter den Hügeln ist.

Steinmauern, wie im Film, wie in alten Zeiten. Der Doktor und das liebe Vieh. Spartanisch die Häuser, einfach die Landschaft. Ein paar Bäume stehen da, wie Wanderer auf dem Weg. Washington, die Heimat der Ahnen des ersten US-Präsidenten ist ein Industriestädtchen, die Ostküste entfernt sich, das Licht wird klarer, blauer Himmel zwischen Wolken und dann der Wall. Hadrians Wall. Eine kleine Tempelanlage und saftige Wiesen. Der Jaguar schlendert herum, wie ein unschlüssiger Junge auf der Suche nach der Lust auf was auch immer. Zum Glück ist der Motor auf Zivilisation getaktet. Kein unnötiges, pubertäres Gejohle.

Langley-Castle – Mauern die Geschichten erzählen

Durch kleine Dörfer, kleine Häuser mit geteilten Fenstern aus Holzrahmen, Vorgärten, natürlich mit kleinen Mauern aus diesem groben Steinen, denen man ansieht, dass sie vor vielen Jahren per Hand aufeinander gelegt wurden. Echte Handarbeit und typisch für diese Gegend. Schroff, wirklich und so weit weg von modernster Architektur, noch weiter weg von Internet und Zukunft. Man hätte die Ring-Trilogie auch hier drehen können. Der F-Type steht später vor Langley-Castle, einem sehr exklusiven Hotel mit ein paar Zimmern und so viel Geschichte in jedem Stein aus dem das gigantische Gebäude errichtet wurde, dass man ganze Büchereien damit füllen könnte. Die Normannen-Feldzüge waren gerade vorbei, als das Gebäude errichtet wurde. Es brannte nieder, wurde wieder aufgebaut, war verlassen und fand einen Besitzer, der mit viel Mühe und noch mehr Kapital dem Castle seine Seele wieder gab. Der F-Type steht davor wie ein Wachhund und direkt vor der Eingangstür sind Ähnlichkeiten mit dem E-Type nicht zu übersehen. Geschichte trifft Zukunft, der F-Type als Coupé wird vielleicht in fünfzig Jahren hier seinen Enkel treffen. Heute ist er ein Anfang dieser Geschichte.

Text und Fotos: Ralf Bernert

Wer selbst mal rüber nach Newcastle will, ist mit der DFDS gut beraten. Es gibt unterschiedliche Tarife, mit dem Commodore Class Ticket kann man sehr bequem und entspannt reisen.

