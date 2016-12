Fahrbericht Ferrari 488 Spider: The Taunus Song Contest

Was macht man mit einem Ferrari mitten in Frankfurt? Richtig, man schafft das Ding auf dem schnellsten Weg aus der Stadt. Raus aus dem grauen Einerlei. Autobahn, Landstrasse, alles ist besser, als Schleichfahrt zwischen Messe und Hauptbahnhof.

Gelb der Wagen, grau der Himmel. Farbtupfer auf Asphalt, mitten in Frankfurt, das Gemenge an Büroautos schiebt sich durch die Langeweile der Großstadt, Spurwechsel als Zeichen der Unabhängigkeit, lässige Ignoranz dem Gelben gegenüber, kennt man, hat man schon gesehen und gehört. Der rechte Fuß rutscht ab und landet auf dem Bremspedal, hinten eine Hupe, schüchtern und ein wenig trotzig. Pass´ bloß auf, Du gelber Vogel. Jetzt schnell raus aus hier, Farbe tanken.

Die hinteren Kotflügel oder Radhäuser ausgestellt, als hätte man 30-Zöller eingeplant, zwischen den Rädern spannen sich zwei Türen, eine für den Fahrer und dahinter eine weitere, weit geöffnet für den kühlen Fahrtwind. Bremsen brauchen Luft, weiter vorn werden die Frontbremsen durch großzügige Pforten ebenfalls mit Frischluft versorgt. Das Verdeck ist schnell abgelegt, Wolke hin, Wolke her. Freie Fahrt für Frisuren und die Ohren, denn weiter hinten arbeitet ein V8 nicht nur am Vortrieb des Ferrari, er sorgt auch für beste Laune in der Kabine. Wer den Hut gerne aufbehalten will, drückt einen Knopf und die kleine Scheibe im Heck verschwindet zwecks feiner Berieselung durch den Motor. Man hört ihm gerne zu.

Eine kurze Begegnung mit dem Ferrari 488 Spider, jenem Supersportler dessen Herz per Turbolader gedopt wird. Leute aus der Vergangenheit mögen das nicht, aber die Gegenwart ist stärker, schneller, genauer und auch feiner. Ein Turbo war früher der Tritt in den Hintern, man fiel nach vorn und stolperte. Kam der Tritt auf der Geraden, war alles nicht so schlimm. Mitten in der Kurve sah die Sache schon anders aus. Masochismus auf Rädern, Heldentum und Selbstüberschätzung, Sucht und Kopfschmerz. Damals.

Heute fällt die Tür ins Schloss, bevor der Gurt richtig passt, den Sitz schieben, die Rückenlehne, die Spiegel justieren. Dann Schlüssel in die Pforte, Schalter suchen. Blinker, Scheibenwischer, Licht, Gänge, Fahrprogramm. Blinker auf dem Lenkrad, die Gänge per feststehender Paddel hinter dem Volant. Wer den verchromten Hebel zwischen den Sitzen vermisst, greift zum Klassiker mit offener Schaltkulisse. Im zeitgenössischen Sportwagen wird weder geschaltet noch gekuppelt, wir lassen schalten, auch weil das blitzschnelle Getriebe weitaus schneller als unsereiner die Gänge sortiert. Der Kupplungsfuß zuckt zwar hier und da, die rechte Hand greift schon mal ins Leere, aber die Phantom-Schmerzen ob der fehlenden Mechanik sind zu verkraften, weil das italienische Dolche Vita nicht nur aus körperlicher Arbeit besteht.

Wir sind nun mitten im Taunus, irgendwo am Fuße des Feldberges und die Straße hat vor Ehrfurcht und Respekt ob des hohen Besuches aus Italia ein paar nette Kurven zwischen einige Geraden gebaut. Man weiß um die Stärken des 488 Spider. Eine Ampel, ein Kilometer schnurstracks gerade aus, eine lange, sehr lange, offene Rechtskurve und keine Maus auf der Strecke. Der kleine, rote Drehschalter zeigt auf SPORT und der Gasfuß wartet auf Grün. Pronti, attenti e via!

Die acht Gesellen hinter den Sitzen treten in die Pedale, Giro d´Italia, Endspurt um die Krone. Den Zylindern wird noch heftigste Turboluft zugefächelt, die Nase des Ferrari hebt sich kaum spürbar, aber sie hebt sich. Luft strömt in die beiden vorderen Einlässe, seitlich das gleiche Spiel, wobei hier die Luft ganz raffiniert weiter hinten auf einen Widerstand trifft, dessen Job mit „Sorge für Downforce“ recht gut beschrieben ist. Das Wort Heckspoiler verwenden wir an dieser Stelle ganz bewusst nicht. Weil da eben keiner ist. Die Gerade ist immer noch da vorn, der Italiener rennt auf deren Ende zu, er schreit sich recht kultiviert aber dennoch fast typisch italienisch, also mit offizieller Stimme, laut, hoch, dramatisch und irgendwie mitreissend Richtung Rechtskurve, die Gänge kommen und gehen, man hat sich kaum vom zweiten verabschiedet, schon steht der dritte vor der Tür. Eine Angabe á la km/h können wir hier nicht aufschreiben, der Drehzahlanzeiger war schuld. Er drängte sich dezent aber wirkungsvoll in den optischen Vordergrund. Die Gerade jedenfalls neigt sich ihrem unvermeidlichen Ende, sie verabschiedet sich mit einem recht eleganten Knick nach rechts und dieser Knick kommt uns gerade recht. Er ist lang, super, wunderbar sauber lang mit der Eleganz einer Umlaufbahn und genau auf der tanzt der 488 Spider nun entlang. Vorher die Gänge nach unten, Zweiter, Gas, Gas, Dritter, kein Scheitelpunkt in Sicht, die Kurve ist eigentlich keine, sie ist eine fein säuberlich gebogene Gerade.

Kein Gegenverkehr, der V8 singt sauber drauflos, keine Notenblätter, das Gaspedal als Taktstock. Ein langer, langer Ton und der Tenor aus Maranello hat reichlich Luft. Die Arie neigt sich ihrem Ende, ein paar kurze Geraden, unterbrochen von recht engen Kurven, die 305er am Heck lassen den Asphalt nicht mehr los, habe sich in die Fahrbahn verliebt, den 245ern vorn geht’s nicht anders. Der Motor singt, die Gänge fliegen mit Mach 3 durch die Gegend, der Fahrer träumt vom ewigen Sommer im Taunus. Wir kommen wieder, wir vergessen mal den unglaublichen F12Berlinetta, wir wollen unbedingt mal den 458 Speziale hier erleben und dem California T trauen wir nach eigener Erfahrung gute 70 Prozent des 488 zu. Ach ja, das Verdeck des 488 haben wir auch geöffnet, geschlossen. Super schnell und sehr elegant. Ortsdurchfahrten machen mit offenem Verdeck besonders viel Sinn. Man kann dann die Dorfbewohner beim Tuscheln belauschen. Dieser Ferrari kann auch recht dezent am Rathaus vorbei tändeln. Und ja, der Motor wird per Turbolader beatmet. Die Leistung entfaltet sich im Vergleich zum reinen Sauger linear und das spürt man auch deutlich. Aber das schmälert das Vergnügen dieses Sportlers nicht einmal ansatzweise. Wenn man nicht allzu verkniffen der Vergangenheit hinterher trauert. Wer Turbos nicht leiden kann, ruft beim Händler an und bestellt sich einen 458 Speziale. Vielleicht kann der noch einen Jahreswagen auftreiben.

Ein paar Fotos haben wir auch gemacht. Blümchenwiese, weil der 488 Spider auch sehr hübsch ist. Eine gute Mischung aus Tradition, modernem Lifestyle, Technik. Bella Italia dodici punto.

Die technischen Daten (laut Hersteller):

Motor: V8 BiTurbo (Mittelmotor)

Hubraum: 3.902 ccm

Leistung: 492 kW / 670 PS bei 8.000 U/min

Drehmoment: 760 Nm bei 3.000 U/min

Antrieb: Hinterräder

Getriebe: 7-Gang F1-Doppelkupplungsgetriebe

Maße:

Länge: 4.568 mm

Breite: 1.952 mm

Höhe: 1.213 mm

Leergewicht: 1.525

Fahrleistungen:

0-100 km/h: 3,0 Sekunden

0- 200 km/h: 8,7 Sekunden

Top Speed: 325 km/h

Verbrauch:

kombiniert: 11,4 l/100 km

CO2: 260 g/km

Preis in Deutschland ab: 228.326,00 Euro

