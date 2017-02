Fahrbericht BMW 730d: 1.000 Meilen Attuale

Wir fahren nach Italien und zurück. Rund 1.600 Kilometer. In Hessen geht’s los und der Siebener mit Diesel ist unser Gefährte. Frankfurt – Gardasee – Frankfurt. Ein Abenteuer mit Hindernissen.

Fahrbericht BMW 730d: 1.000 Meilen Attuale

1.600 Kilometer oder 1.000 Meilen im Klassiker kann ja mittlerweile jeder. Man fliegt nach Brescia, steigt in den Oldtimer, zeigt den Mechanikern die Route und die Liste der Hotels, Mobilfunknummern werden ausgetauscht, falls mal was nicht funktioniert, dann läßt man den Motor starten und los geht die Reise. Man winkt mit Fähnchen, man öffnet das Seitenfenster wenn der Bürgermeister mit Schärpe ein Stück Brot plus Käse und Salami reicht, und am Abend, der Wagen wird für den nächsten Tag frisch poliert, schmeckt der Vino nach eine Dusche um so schöner. Man erzählt sich Geschichten und der Ölfleck auf der Wange ist immer noch da, man hat schließlich selbst Hand angelegt. Ist halt schick und so cool.

Wir haben andere Sorgen. Der 7er steht da auf dem Parkplatz, weit und breit kein Service zu sehen, der Autoschlüssel entpuppt sich als super-modernes Gadget mit eigenem Bildschirm und in den Sitzen hat BMW einen Massagesalon eingebaut. Sechs Stufen zur freien Auswahl, dazu Heizung. Lüftung, diverse Motoren fahren den Sessel vor, zurück, hoch, runter, Kopfstützen bewegen sich wie von Geisterhand und zu allem Überfluss hat das Lenkrad auch noch eine eigene Heizung. Früher war das einfacher. Zündzeitpunkt einstellen, Standgas regulieren, fertig.

Wo ist die Straßenkarte? Handschuhfach? Türablage? Im Monitor steckt sie. Knopf drücken, Fingerabdrücke hinterlassen. Wie im Kommissariat. Land eingeben, Stadt, Straße, Hausnummer. Autobahn ja/nein? Mautstraßen meiden? Tankstellen, Restaurants, Hotels, Geldautomaten, Sehenswürdigkeiten, schöne Aussichten. Als hätte man ein Reisebüro im Kofferraum. „Ich empfehle den Weg über den Brenner, da wird der Espresso noch mit echten Maschinen gebaut, also diese riesigen, silbernen Apparate mit Düsen und Hebeln dran.“ Ist schon klar. Attuale ist nicht immer angesagt, Aber immer noch besser als G. Cloney mit kleinen Kapseln in der Hand. „They are talking about Espresso.“ Früher war das alles einfacher. Reinsetzen, Karte auf den Knien, irgendwo rechts ran, Käsestullen aus dem Papier geschält, vorher noch Sonnenöl auf die Nase und hoffen, dass der Kühler hält.

Die erste Etappe. Frankfurt-Zürich. Autobahn, asphaltierte Hölle, hunderte, nein tausende Mitstreiter um die Krone des Siegers kämpfend, rennen Kopf an Kopf dem Ziel entgegen. Der Schweiss fliesst in Strömen, Co-Piloten kurz vor dem Infarkt, seit zig Jahren das gleiche Spiel. Immer wieder Mercedes gegen Bentley, Ferrari gegen Alfa, Porsche gegen Jaguar. Mutige Gladiatoren, die Zähne blitzen im Abendrot, dazwischen immer wieder die Anfeuerung der Fans. In wilder Hatz rennen sie hinter ihren Helden her, die Faust des Kampfes, des heroischen Kampfes nach vorn gereckt, ein deutliches Hurra mit dem Munde geformt. Das ist die Szene für den echten Kampf, Mensch-Maschine, 1.000 Meilen von Nord nach Süd und wieder zurück und wir mitten drin, unser BMW, der bayrische Athlet mit der Kondition eines echten Marathon-Läufers spult die Kilometer nur so ab. Wir sind bester Dinge, es bleibt spannend.

Wir nähern uns dem ersten Zwischenziel, Zürich. Ein Hotel muß her. Kein Palast, ein Hotel. Mit Zimmer, Bett, Dusche, Frühstück und Ruhe in der Nacht. Ein Parkplatz wäre noch nett und freundliche Leute, die uns erwarten, weil wir im Auto eine Mail mit der Buchung abgesetzt haben. Das Mövenpick in Zürich-Regensdorf ist so ein Hotel. Komfortabel, preiswert, die Betten sind wunderbar bequem, man ruht sich aus, der Kampf der vergangenen Stunden wird aus dem Kopf, den Gliedern Gewicht und am nächsten Morgen passt die Konfitüre auf den frischen Semmeln zum Kaffee wie die Erwartungen auf den kommenden Tag.

Es geht über die Berge und durch Tunnels. Die Rennleitung hat ein allgemeines Tempolimit ausgerufen. Maximal 120 km/h. Die Berge rücken näher, einzelne Mitstreiter nehmen einen gewaltigen Anlauf und damit Strafpunkte in Kauf, sie preschen mit der Vehemenz des Verzweifelten geben die Anstiege an. Nur wer ausreichend Kraft unter der blechernen Rüstung trägt, kann sorgenfrei den Anstieg wagen. Unser BMW ist mit der Kraft von 265 Pferden unterwegs, er rollt dahin, mit der Ruhe moderner Technik. Noch einmal den Kraftstoffbehälter aufgefüllt, die Steigungen und die damit verbunden Kehren meistern wir mühelos, einige Mitbewerber keuchen und hecheln, Landkarten werden auf Motorhauben ausgebreitet, Service-Teams hetzen herbei, Wasser wird in entsprechende Behältnisse gefüllt, plötzlich ergiesst sich ein Schauer über die Bergstrasse, kleine Bäche strömen zu Tal, unsere Scheibenwischer arbeiten im Höchsttempo, die Frontscheibe wird zur Wasserrutsche, die Tortour der eintausend Meilen wird zur Realität. Unsere Großväter hatten uns gewarnt, uns von Wetter und seinen Kapriolen erzählt. Nun waren wir mitten im Chaos und unser Wagen war die Festung, das Bollwerk gegen Wind und Wasser. Während der große BMW seine ganze Technik einsetzt, LKW und Reisebusse ihre Gischt vor unsere Räder warfen, der Wind nach jedem Überholvorgang den 1,8 Tonnen schweren Viersitzer nach links drückt, hat die Traktionskontrolle und der Spurhalte-Assistent alle Hände voll zu tun. Aus dem Smartphone, das seine Lieder per Funk an die Kommunikationszentrale des 730d sendet und von dort an das Ensemble aller Lautsprecher schickt, singt Randy Crawford ihr „Rainy Nights in Georgia“, es ist ein typischer Tag bei den modernen 1.000 Meilen, es ist hart, es ist ein Knochenjob und wir halten durch.

Der Gardasee, jener Ort, den der Tourist aus Nordeuropa seit Generationen als Grenzposten des Südens ansieht. Wer hier zwischen den Bergen entlang fährt, die ersten Spuren italienischer Lebensart erkennt, den Duft, das blaue Wasser, die Ufer, mit ihren seit Jahrzehnten gepflasterten Spuren im Sand, als Pfade des Urlaubes und der Entrückung vom Alltag der Arbeit gekennzeichnet, sie strahlen aus der Ferne. Im BMW wird die Last der ersten 800 Kilometer abgeschüttelt. Wir freuen uns und beschließen, dem BMW eine Sonderprüfung zu gönnen. Ohne Zeitnahme, ohne Schlauch auf dem Asphalt, ohne Stoppuhr. Nur den Berg hinauf, ein paar Serpentinen, wie einst die Einheimischen Bauern mit ihren Ochsenkarren, beladen mit Stroh oder Obst. Der fünf Meter lange Bayer im Wettstreit mit der Physik, eine dynamische Angelegenheit. Das Wetter spielt auch noch mit. Es wird spannend.

Fangen wir oben an. Nebel oder Wolken, je nach Definition. Der dunkle 7er verschnauft, das Elefantenrennen wurde vertagt, ein Mitbewerber aus dem Raum Stuttgart hat sich verkühlt, oder erhitzt. Je nach Definition. Nach rund 30 Kilometern voller Kehren, voller Felswände, die uns so nahe kamen, wie ein Wrestler seinem Konkurrent. Nach dreißig Kilometern Vollgas und Vollbremsung, das Volant wurde von einem Ende zum nächsten gedreht, das Getriebe sortierte die ersten vier Gänge im Blitzgewitter, der Sechszylinder lieferte feinste Drehmomente, das Fahrwerk, erste Sahne. Sauber, sicher und sportlich. Die Sonderprüfung haben wir ohne Strafpunkte absolviert. Wieder runter vom Berg, Avio adé, die vorletzte Etappe steht an. Im Roadbook steht Frankfurt.

Über den Brenner, die andere Richtung. Zeitkontrollen gab es keine, obwohl angekündigt. Auf der Passhöhe jede Menge Zeitnehmer und Kontrolleure, alle in Uniform doch arbeitslos. Zur Beobachtung abkommandiert, in Bereitschaft. Die Rennleitung hat andere Pläne, man hatte mit mehr Andrang gerechnet, aber die Realität sieht anders aus. Den Pass hinab. Mit Tempo 120, der BMW ist die Oase, selbst nach fast 1.000 Kilometern. Die Techniker haben den Wagen bestens gedämmt, der Motor läuft rund, die Sitze bequem. Die Gestensteuerung perfekt und verspielt. Zwei Finger kreisen vor dem elektronischen Auge, Musik laut und leise. Man könnte das noch filigraner steuern, aber die Konzentration gilt dem Weg durch die Alpen, Österreich mit seiner Gastfreundschaft, dem herzlichen Empfang oben auf dem Pass, der Dame an der Raststation, die uns anlächelt nachdem sie unsere Startnummer gesehen hat. M – PY 7454. Ein großer Brauner im Porzellan. Ein paar Kilometer noch, die Grenze. Deutschland, München taucht auf dem Roadbook auf, Richtung Flughafen. Unsere Nachtstation. Wieder eine Unterkunft von Mövenpick. Diesmal mit Diner und einem Park vor der Haustür. Unser Wagen steht unweit eines feinen Rasens. Abends die Spezialität des Hauses. Der Burger ist sehr empfehlenswert. Nach den ersten zwei Etappen steht uns der Sinn nach körperlicher Entspannung. Das Bett eine Wohltat, nach der Nachtruhe wieder die wunderbare Konfitüre auf der Semmel, Kaffee satt und der BMW startet wie am ersten Tag.

Ausfahrt, links ab, der erste Kreisverkehr bringt gleich eine Sonderprüfung. Ausweichmanöver, ein Mitbewerber hat das Roadbook falsch gelesen, er kommt uns entgegen, will die verlorene Zeit aufholen und springt uns vor den Kühler. Der BMW läßt sich blitzschnell aus der Gefahrenzone lenken, dann der Schock, zu schnell in die Kurve, die Techniker von BMW haben dem Wagen eine Bremshilfe für Kurvenfahrten eingebaut. CBC nennt sich das System und es erlaubt leichtes Bremsen in Kurven. Wir haben es unfreiwillig genutzt und den 7er wieder in die Spur gebracht. Strafpunkte wegen Verlassens der Strecke sind vor allem auf der letzten Etappe sehr ärgerlich. Weiter geht die Fahrt, auf die Autobahn, hier spielt der BMW seine Kräfte aus. 250 km/h, ohne Mühe, der Wagen rennt dahin. Richtung Frankfurt, dazwischen zwei Stopps zwecks Nahrungsaufnahme und Befriedigung anderer Bedürfnisse. Endlich in Frankfurt, die Zeitnahme funktioniert, wichtiger ist die Effizienz. Treibstoff-Kontrolle. 1.000 Meilen mit knapp über 100 Liter Diesel. Damit landen recht weit vorn. Wir kontrollieren unsere Gefühlslage. Entspannt, gelassen und sportlich verwöhnt. Der BMW 730d hat sein versprechen gehalten. Er kann die 1.000 Meilen Attuale locker absolvieren, er ist sparsam, dynamisch, komfortabel, modern, digital und analog ganz vorn dabei.

Ein Fazit:

Der BMW 730d war die richtige Wahl für die 1.000 Meilen Attuale. Der BMW ist außergewöhnlich zuverlässig, er ist mehr als nur sparsam, er hat uns vor Wind und Wetter geschützt, er hat uns massiert, mit bester Unterhaltung versorgt, er hat uns schnell und sicher transportiert, er hat das Publikum am Strassenrand begeistert und er hat uns, dank seiner modernsten Technik, niemals vor Rätsel gestellt.

Text: Ralf Bernert

Fotos: BMW und Ralf Bernert

Noch mehr BMW:



Fahrbericht: BMW M2

Falls Sie die beiden Hotels selbst ausprobieren wollen:

Mövenpick Zürich-Regensdorf

Mövenpick München-Airport

www.movenpick.com

Die technischen Daten (laut Hersteller):

Motor: 6-Zylinder-Reihe Diesel TwinTurbo

Hubraum: 2.993 ccm

Leistung: 195 kW / 265 PS bei 4.000 U/min

Drehmoment: 620 Nm bei 2.000 bis 2.500 U/min

Antrieb: Hinterräder

Getriebe: 8-Gang Steptronic

Maße:

Länge: 5.098 mm

Breite: 1.902 mm (ohne Spiegel)

Höhe: 1.478 mm

Radstand: 3.070 mm

Wendekreis: 12.3 m

Kofferraum: 515 Liter

Tank: 78 Liter

Leergewicht: 1.755 Kg

Zuladung: 695 Kg

Fahrleistungen/Verbrauch:

0-100 km/h: 6,1 s

Top Speed: 250 km/h

Verbrauch kombiniert: 4,5 bis 4,9 Liter / 100 km je nach Bereifung

CO2: 119 bis 129 g/km je nach Bereifung

Preis in Deutschland ab: 82.600,00 Euro

Gefällt mir: Gefällt mir Lade …