Fahrbericht Audi TTS Roadster: Ganz einfach offen

Der TT aus Ingolstadt ist ein einfaches Auto. Auch mit dem grossen S hinter dem Namen. Und wenn der Zweisitzer auch noch in einfachem Grau auf der Strasse steht, werden emotionale Ausbrüche so selten wie ein Schneesturm in der Namib. Sitzt man aber hinter dem Steuer, kann die Sache schon ganz anders aussehen. Wenn man will.

Dass er gut nach vorn läuft, ist logisch. 310 PS und 380 Newtonmeter setzten sich mit rund 1,5 Tonnen auseinander. Dazu werden alle vier Räder permanent angetrieben. Wenn der TTS Roadster von Audi also nach vorn muss, dann reden wir über ausreichend Leistung plus Traktion. Alles andere hätte uns auch gewundert, schließlich wurde der TT, ob als Coupé oder als Roadster nicht als ein Kind von Traurigkeit gezeugt. Er sollte von Anfang an die Themen Sport und Lifestyle miteinander verbinden. Et voilà, das passt.

Wir erinnern uns kaum noch an die Spoiler-Lippe, deren Existenz in der Kindheit des TT doch recht ambitioniert diskutiert wurde. Der TT war in den Händen unerfahrener Jungs ein wenig zügellos, man reagierte in Ingolstadt und anschließend war das Thema gegessen. Der TT konnte seine Karriere als ästhetisches Vorbild bis heute voran treiben. Kein Wort mehr über Traktion oder deren Verlust.

Heute sitzen wir im TTS Roadster, Modelljahr 2016. Wir freuen uns über das berühmte Cockpit. Ein Kino mit Fernbedienung, die Zukunft des modernen Instrumentariums hat im Zweisitzer aus Ingolstadt schon vor Jahren begonnen. Verschiedene Modi können gewählt werden. Tacho und Drehzahlanzeige sind entweder riesig oder eher schüchtern am unteren Rand abgelegt. Man kann den Monitor nahezu komplett mit der Navigation belegen, dann fühlt man sich wie im Simulator. 3D- oder Satellitenfotos dienen dann als Hintergrund. Es ist beeindruckend.

Fahrbericht Audi TTS Roadster: Die Technik arbeitet tadellos

Unser Testwagen ist mit dem blitzschnellen S-Tronic-Getriebe ausgestattet, wieviele Gänge dort zur Verfügung stehen ist schon fast egal. Die Schaltstufen werden ohne merkliche Verzögerungen angesteuert, die Schaltwippen sind fast überflüssig, es sei denn man rennt eine Bergstrasse mit vielen Kehren hinauf. Dann ist der TTS in einem seiner Elemente unterwegs. Der kurze Radstand, die direkte Lenkung, der Allradantrieb und die 380 Newtonmeter sind dann die beste Kombination für viel Fahrfreude und dynamische Momente hinter dem Steuer.

Im Alltag, also mitten in der Stadt, auf der Autobahn oder dem täglichen Weg von und zur Arbeit ist der TTS Roadster ein kleiner Verführer. Er ist leicht zu bewegen, übersichtlich und als Roadster eben der Wagen, der die Vorfreude auf den Feierabend deutlich steigert. Man freut sich drauf. Deshalb sollten Chefs für Mitarbeiter mit einem solchen Wagen keine Büros mit Sicht auf den Parkplatz zuteilen.

Ist der TTS Roadster ein praktisches Auto? Jein. Er hat einen Kofferraum, aber keinen wirklich großen. Der Zweisitzer ist kein Nutzfahrzeug, es sei denn man sieht im Cruisen und Bergstrassen-Swing einen echten, nachhaltigen Nutzen. Ansonsten ist der Ingolstädter ein zivilisierter, technisch auf hohem Niveau gebauter Sportler mit Sommer-Feeling-Garantie. Seine Stimme ist meist sehr verhalten, nur wenn man ihn in Drehzahl-Höhen treibt, ist der Vierzylinder mit Abgasturbo ein wenig keck unterwegs. Er schreit nicht, er brüllt ein wenig. Die Federung ist fast exakt in der Mitte zwischen Komfort und Sport angesiedelt. Wer den Fahrmodus Sport wählt, wird mehr Unebenheiten auf der Strasse registrieren, wer im Komfort-Modus unterwegs ist, steigt auch nach längerer Fahrt recht entspannt wieder aus. Im „efficiency“-Modus kümmert sich die Motorsteuerung um den best möglichen Energie-Verbrauch. Der TTS ist dann natürlich nicht mehr der Hansdampf, sonder eher ein in sich ruhender Kollege.

Fahrbericht Audi TTS Roadster: Mit wehenden Fahnen im Wind

Die Spreizung der Fahr-Modi ist beeindruckend. Zwischen Effizient und Sport liegen Welten. Einerseits der intelligente Umgang mit Energie und dann, zwei Schalterpositionen weiter, rennt und brüllt der TTS mit wehenden Fahren durch die Gegend. Die Entwickler haben dafür ein wenig am Fahrwerk und an der Elektronik gearbeitet.

Wer besonders fix durch Kurven laufen will, erlebt beim TTS eine feine Technik. Die Lenkung, das gesamte Fahrwerk und auch die Motorsteuerung reagieren auf den Fahrstil, der Wagen scheint die Motive und Bedürfnisse des Fahrers zu lesen und sich darauf einzustellen. Man wird noch stärker mit dem Roadster verbunden, jede Kurve, jedes Heraus beschleunigen scheint dem Zweisitzer Freude zu bereiten und dann, wenn die Kurvenfahrt zum Ende kommt, verwandelt sich der Ingolstädter wieder in einen Cruiser. Dieses Spiel ist sehr unterhaltsam, vor allem, weil der Audi beide Disziplinen sehr sauber und professionell beherrscht. Er hat natürlich nicht die Bärenkräfte eines RS unter der Haube, aber die schnelle Gangart ist dem TTS nicht fremd.

Fahrbericht Audi TTS Roadster: Man kann den Roadster in aller Ruhe geniessen

Ein Fazit ist recht einfach aufgeschrieben. Der TTS Roadster von Audi ist ein Verwandlungskünstler im bekannten Kostüm. Die Ästhetik des TT Roadster kennen wir seit Jahren, die ausgestellten Radhäuser sind sein Markenzeichen. Auch wenn man den Sinngelframe nicht unbedingt mag, ist doch das gesamte Erscheinungsbild sehr ansprechend. Die Technik unter dem Blechkleid ist hoch modern, sie gibt keine Rätsel auf und sie ist als Dienstleister immer zur Stelle. Man kann den TTS Roadster in aller Ruhe geniessen oder ihm mit Nachdruck die Sporen geben. Beides liefert der Audi mit großer Überzeugung. Den ab Werk angegebenen Benzinverbrauch konnten wir nicht erreichen. Unser Testwagen war mit rund zehn Liter Benzin zufrieden. Man kann auch sparsamer unterwegs sein, aber dann sollte man mit 120 km/h auf einer ebenen Autobahn unterwegs sein und allzu heftige Beschleunigungsarien unterlassen.

Text: Redaktion

Fotos: Audi AG / Ralf Bernert

Fahrbericht Audi A8

Die technischen Daten (laut Hersteller):

Audi TTS Roadster 2.0 TFSI quattro

Motor: 4-Zylinder mit Abgasturbolader

Hubraum: 1.984 ccm

Leistung: 228 kW / 310 PS bei 5.800 bis 6.200 U/min

Drehmoment: 380 Nm bei 1.800 bis 5.700 U/min

Antrieb: permanenter Allradantrieb

Getriebe: 6-Gang S-Tronic

Maße:

Länge: 4.191 mm

Breite ohne Spiegel: 1.832 mm

Höhe: 1.345 mm

Kofferraum: 280 Liter

Leergewicht: 1.450 Kg

Radstand: 2.505

Tank: 55 Liter

Fahrleistungen:

0-100 km/h: 5,2 Sekunden

Top Speed: 250 km/h

Verbrauch/Co2:

kombiniert: 7,2 l/100 km

kombiniert: 174 g/km

Preis inkl. MwSt. ab: 52.100 Euro

Teilen mit: Facebook

Twitter

Mehr

Pinterest



Gefällt mir: Gefällt mir Lade …