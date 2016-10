Fahrbericht Audi R8 V10 Spyder: Den Grünen bitte

Wir wollten herausfinden, wieviel Genuss der nagelneue R8 V10 Spyder von Audi so liefern kann. Dazu sind wir nach Spanien gereist, genauer nach Katalonien. Dort gibt es wellige Strassen, reichlich Sonne, ein paar schöne Kurven und wenige Autos darin. Nach zwei Tagen haben wir den offenen R8 wieder abgestellt und gemerkt, dass dieser Audi ein Anachronismus ist und hoffentlich auch bleibt.

In Spanien ist derzeit Ruhe angesagt. Vor allem an der Costa Brava. Lloret de Mar, ein Hotspot für stark motiviertes Jungvolk auf der Suche nach der Benchmark für den unfallfreien Genuss alkoholischer Genussmittel, ist von Mai bis September hier unten schwerst aktiv. Anfang Oktober sieht die Sacher anders aus. Man schlendert durch die Gassen des seit Jahrzehnten berühmten Küstenortes und sieht: Strassenhändler mit Luxusuhren für 15 Euro, Luxustaschen für 20 Euro und rundherum Menschen mit reichlich Lebenserfahrung auf der Suche nach dem Spanien ihrer Jugend.

Fahrbericht Audi R8 V10 Spyder

Ein paar Shuttle-Minuten vom Flugzeug in Barcelona stehen sie. Gelb, rot, blau und grün. Der Grüne soll es sein, muß es sein. Monterrey Green. Der R8 V10 mit Stoff zwischen Kopf und Himmel. Die Sitze edel braun beledert. Das Windshot aus Kunststoff hinter der Kopfstützen ist eigentlich nicht wichtig. Da gäbe es noch eine Glasscheibe, die man per Knopfdruck heben und senken kann. Feine Sache das.

Bevor wir das Kino hinter dem Lenkrad einschalten, die vier runden Knöpfe am unteren Rand des Volants inspizieren und nachdem wir das Dach in sein natürliches Heim verfrachtet haben, fällt uns etwas ein. Dieser Sportwagen ist mit einem Saugmotor ausgestattet. Kein Turbo. Ein Saugmotor. Sacre vert. Überall spriessen seit Jahren die Turbos wie Pilze aus dem Motorräumen und Audi stellt uns einen Saugmotor vor die Nase. Wie wunderbar.

540 PS, die erst bei 7.800 Umdrehungen so richtig in die Gänge kommen. Nicht falsch verstehen, dieser Audi geht auch aus dem Keller nach vorn wie ein echter Sportler. Er kann schreien, sprotzeln, fauchen und brüllen und das auch schon bei 2.500 Touren. Aber er hat einen Sauger im Heck und das heisst, er freut sich über Drehzahlen. Wir freuen uns mit ihm und treten das Gaspedal saftig nach unten. Die spanischen Bergstrassen sind gute Gastgeber, auch wenn hier und da ein Klein- oder Großlaster im Weg ist. Die nächste Gerade kam so zuverlässig wie der Kegelclub „Alle Neune“ aus Uelzen nach Lloret de Mar fliegt. Und dann nippen zwei Finger am Paddel links, Gang runter und der Ingolstädter springt nach vorn, der V10 dreht nach Lust und Laune, die Gerade ist am Ende und die Keramik-Bremsen packen zu. Fest und Präzise.

So geht das die ganze Zeit. Man dreht hoch, wieder runter, der Spyder spielt mit dem Asphalt, seine ganze Technik und die ist reichlich vorhanden, ist ehrgeizig bei der Sache. Der Wagen wirkt ein wenig zu strebsam, wie das ganze Äussere. Perfekt, stylisch, präzise wie ein Uhrwerk, makellos. Iron-Man könnte damit in Urlaub fahren und seine Rüstung im gläsernen Schrank lassen.

Fahrbericht Audi R8 V10 Spyder – Vier Satelliten an Bord

Schöne Grüße vom Motorsport. Wer gerne ein Volant á la Le Mans in den Händen hält, wird sich freuen. Nie war ein Lenkrad derart gut bestückt. Knöpfe, Räder, Symbole und deren Wirkung. Unterhaltung, Telefon, Navigation und die Herrschaft über Motor, Fahrwerk und Gaspedal. Völlig neu sind vier Satelliten an Bord. Direkt am Lenkrad und alle senden das gleiche Signal aus. „Drück´ mich.“

Der Rote Knopf, weckt und betäubt den V10. Ohne den geht nichts. Direkt darunter ein Symbol für die Ohren. Auspuff-Sound-Regulierungs-Knopf könnte auch draufstehen. Wer hier den Finger senkt, muß mit akustischen Signalen rechnen. Klappen auf oder Klappen zu? Für den Tunnelsound zwischendurch oder die verdiente Ruhe im Dorf.

Links unten „Drive Select“ und darunter die Zielflagge. Die Tore in verschiedene R8-Welten. Komfortabel, sportlich, sehr sportlich oder den verschiedenen Wetterbedingungen angepasst. Dry, wet oder snow. Der Audi soll sich an die Traktions-Verhältnisse anpassen. Snow ging während unserer Fahrt leider nicht, aber die Fahrbahn war so trocken wie ein sehr, sehr guter Martini. Deshalb haben wir ein Maximum an Traktion erleben können und der R8 V10 Spyder war im Rahmen aller Regeln ein Sportler mit reichlich Leistung und den entsprechenden Haltungsnoten.

Wir werden technisch. Audi hat dem neuen R8 mit seinen Erfahrungen aus dem Motorsport gefüttert. An Bord arbeitet ein mechanisches Hinterachs-Sperrdifferenzial, das Dampfersystemm „Magnetic-Ride“ soll in Kombination mit Lenkung und dem S-Tronic-Getriebe soll man mit diesem R8 noch besser im Drift durch Kurven laufen können. Wir glauben das gerne, müssen aber zugeben, dass wir uns auf öffentlichen Straßen beim Thema Drift eher zurückhalten. Was wir bestätigen können, ist die sehr gute Abstimmung des R8 V10 Coupé, mit dem wir kürzlich auf einer Rennstrecke unterwegs waren. Der Audi läßt sich recht leicht und sehr kontrolliert quer durch eine Kurve steuern.

Wir müssen beim Thema Technik über Navigation und Kommunikation reden. Ernsthaft. Die Pracht einer ausgesprochen detaillierten Darstellung der örtlichen Begebenheiten ist im R8 V10 Spyder eine Schau. Wir kennen das Navi und seine optische Entfaltung aus diversen Modellen aus Ingolstadt, aber die Landschaft in dieser Detailtreue in einer uns vollkommen fremdem Umgebung ist nicht nur hilfreich, sie animiert zur Pause, zum Verlassen der Route, einem Reiseführer gleich. Manche mögen das Kino hinter dem Lenkrad störend finden, wir sind begeistert. Die Anbindung an unser Smartphone und die damit mögliche Steuerung ist problemlos, sehr einfach und nutzwertig. Auch hier ein Lob an die Menschen bei Audi.

Und jetzt ein Fazit. Ein kurzes. Der neue Audi R8 V10 Spyder ist ein schickes, sehr, sehr sportliches Auto. Man kann den offenen R8 lässig, locker und auch cool durch die Landschaft rollen lassen. Sogar segeln kann der Zweisitzer. Dann entspannen sich beide Kupplungen und der Audi roll dahin. Wer dann das andere Ende der Bandbreite dieses Sportlers spüren will, kann Knöpfe drücken und dem Gaspedal per Schuhsohle das richtige Kommando geben. Vollgas, Vorwärts, Attacke und so weiter. Auch das kann der Spyder und zwar mit reichlich Zunder. Dann ist der offene R8 mehr Sportwagen als Spyder. Er kann hart, brutal, kompromisslos und zielstrebig. Er kann auch locker, ruhig, fast ein wenig smooth durch die Gegend schlendern. Er kann das alles. Und er kann sehr gut aussehen. Vor allem, wenn er den „Monterrey-Green“-Anzug trägt. Kurz: der neue Audi R8 V10 Spyder kann eine Bandbreite, von der viele seiner Art träumen können.

Fotos: Ralf Bernert / Titelfoto: Audi AG

Die technischen Daten (laut Hersteller):

Motor: V10

Hubraum: 5.204 ccm

Leistung: 397 kW / 540 PS bei 7.800 U/min

Drehmoment: 540 Nm bei 6.500 U/min

Getriebe: 7-Gang S-Tronic

Antrieb: Allrad, mech. Diff-Sperre,

Kupplung: zwei elektrohydraulisch betätigte Lamellenkupplungen im Ölbad

Maße:

Leergewicht: 1.720 kg

Länge: 4.426 mm

Breite ohne Spiegel: 1.940 mm

Höhe: 1.244 mm

Gepäckraum: 112 Liter

Radstand: 2.650 mm

Tank: 80 Liter

Fahrleistungen:

0-100 km/h: 3,6 Sekunden

Top Speed: 318 km/h

Verbrauch:

kombiniert: 11,7 Liter/100 km

CO2 kombiniert: 277 g/km

Preis in Deutschland inkl.Steuer: ab 179.000,00 Euro

