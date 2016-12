Exclusive-Life 2016: Das Ende



Ein Glas Single Malt, ein paar Takte George Duke, ein wenig Dunkelheit und eine Tüte voller Gedanken. Frisch aus dem Kopf, vermengt mit Bauchgefühl und dann die Frage. Was hat uns angemacht im Jahr 2016? Hier ist die Antwort.

Jedes Jahr die gleiche Zeremonie. Bloß keine Vorsätze, keine neuen Ideen, keine Erwartungen und keine verzweifelte Suche nach dem besseren Jahr, dem Lernen aus den Fehlern des in den letzten Atemzügen liegenden Jahres, das gleich abtritt und ansatzlos verschwindet.

Wir sind im Jahr 2016 ordentlich durch die Gegend gereist und haben hinter einigen Lenkrädern gesessen. Weiter unten sieht man ein paar Links zu den, aus unserer Sicht, interessantesten Ausfahrten. Dabei war für uns nicht immer das Auto die Hauptattraktion. Manchmal haben wir auch die Landschaft eingeatmet, die Luft, die Natur oder einfach das Licht. Wir haben keine Rennen gewonnen oder verloren, wir haben gelacht und den Kopf geschüttelt. Meist über Kollegen und deren Abstand zur Industrie. Wir haben nie getestet, nie gemessen oder geprüft. Wir haben gespürt, gefühlt und uns was vorgestellt. Und nun sind wir am Ende und auch am Anfang.

Die Reise geht wieder von vorn los. Wir haben Wünsche und Ideen. Roadtrips und Reisen werden folgen. Einige sind schon in Planung, andere müssen uns finden.

Egal wie. Wir sind neugierig. Und wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern ein an Emotionen und Erfahrungen reiches Jahr 2017.

Mögen Freude und Lust auf die positivste Art Euer Leben bestimmen?

