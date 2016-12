CES Las Vegas 2016: Wenn der Wagen mit dir spricht

Mitten in der Wüste, dort wo man sein Bargeld schneller los wird als auf jeder Shopping-Meile, dort, wo purer Sauerstoff in große Hallen mit Spielautomaten und eingebautem Aschenbecher gepumpt wird, ja genau dort hat sich vom 5. bis 9. Januar eine ganze Generation getroffen und über die Beziehung zwischen Mensch und Maschine nachgedacht.

Die CES, also die Consumer Electronics Show in Las Vegas, lud zum Blick in die Zukunft und eine ganze Generation pilgerte dorthin um sich neben allerlei superflachen Monitoren, extrem realistischen Ego-Skootern auch Autos anzuschauen, die vor allem das Thema Vernetzung und Mensch-Maschine-Verknüpfung ausgiebig präsentieren. Die ganz Großen der Branche waren natürlich dabei. Nicht alle, aber ein paar haben sich im Convention Center den Fachbesuchern und Journalisten präsentiert. Audi, BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, natürlich auch Toyota, Chevrolet und ein paar Exoten, die man bei der CES eigentlich nicht erwartet hatte.

Fangen wir bei den deutschen Marken an. Ganz vorn oder besser ganz besonders motiviert präsentierten sich die Bayrischen Motorenwerke aus München. Gleich vier Projekte wurden vorgestellt. Das Glanzlicht der Ausstellung am Rand der Messehalle war sicher der offene i8. Der „i Vision Future“ stand ohne Verdeck und Türen, wir erinnern uns an den legendären Z1, dafür aber mit einem eindrucksvollem Display auf der Beifahrseite auf der Präsentationsbühne. Das „Air Touch“-System ist der Clou des Konzeptes, das tatsächlich in Serie gehen soll. Hierbei geht es im Prinzip um das Gesten-Steuerungs-System, das wir bereits auch den neuen 7er BMW kennen. Im offenen i8 gehen die Bayern noch einen Schritt weiter. Während das Display im 7er „nur“ Gesten auf zweidimensionaler Ebene versteht, kann der „Air-Touch“-Sreen auch Gesten, die in die Tiefe geführt werden verstehen und entsprechend umsetzen. Ganz einfach ausgedrückt, man kann nun nicht nur drehen und schieben, man kann auch drücken.

CES Las Vegas 2016: BMW zeigt mehr als nur Displays

Ein paar Meter neben dem i8 Spider, steht ein Motorrad mit Helm und der hat es in sich. Die Bayern haben dem Helm eine kleine Projektionsfläche in den Gesichtsausschnitt verpasst und darauf werden, wie bei vielen Autos, nun in HeadUp-Manier allerlei Daten und Informationen aufgespielt. Das ist praktisch und sicher auch wegweisend, sind doch die meisten Monitore in Motorrädern zu klein, von den winzigen Windschutzscheiben einmal abgesehen.

Draussen vor der Pavillon, wartet ein i8 mit Verdeck, dafür aber ohne Außenspiegel. Zwei winzige Kameras an elegant geformten Armen schauen nach hinten und senden ihre Aufnahmen in einem recht großen Monitor, der dort sitzt wo früher mal der Innenspiegel angebracht war. Eine dritte Kamera filmt alles, was hinter dem Wagen passiert und zusammen mit den beiden Seitenkameras liefert der i8 eine sehr eindrucksvolle Sicht auf die Dinge seitlich und hinter dem BMW. Bei einer kurzen Testfahrt war der Blick nach links und rechts nicht zu vermeiden, aber das Blickfeld im Innen-Monitor liefert weit mehr Information als ein Außenspiegel und sei auch so groß wie ein ausgewachsener Alibert-Schrank.

Gleich nebenan rollt ein i3 in regelmäßigen Abständen immer wieder in eine Parklücke hinein und wieder hinaus. Der Elektro-BMW macht das ganz ohne menschliches Zutun und wer dann ins Innere des Pavillons geht, erfährt das hinter dem i3 eine ganzes System an Infotechnik steckt, das BMW „Vernetzung der Dinge“ nennt und das nichts anderes bedeutet als Kommunikation zwischen Auto, Haus, Garage und Mensch. Im Haus hängt ein schicker Spiegel und darauf werden alle mit dem i3 verbundenen Daten angezeigt, gleichzeitig kann der Bewohner seinen Kalender mit dem Spiegel vernetzen und der schaut dann nach, ob der Wagen morgen früh wieder komplett aufgeladen vor der Haustüre stehen muss. Den Chauffeur spart man sich, der i3 kann das alles ganz alleine. Also reinfahren in die Behausung, volltanken und am Morgen wieder aus der Hütte vor die Haustüre. Das klingt praktisch und ist es vermutlich auch. Zumindest kann der i3 mitsamt Spiegel und Datenserver nicht verschlafen, dem Chauffeur kann das schon eher passieren.

Die große Messehalle ist ein Gewirr an Mensch und Technik. Es blinkt und zuckt wie in einem gigantischen Flipperautomat. Wenn man an all den kleinen Ständen, die wie Hühnerställe wirken, vorbeiläuft, erreicht man irgendwann die Northhall und dort haben sich alle versammelt, die dem Thema Automobil und seiner Zukunft ein Kapitel hinzufügen wollen. Display-Hersteller, Computer-Chip-Entwickler und natürlich Autohersteller. Volkswagen hat einen Bulli mit dem Namen „Budd-e“ eingeflogen. Der knuffig wirkende Van schaut aus wie ein retro-moderner Kumpel auf vier Rädern. Unter dem Blech haben die Wolfsburger eine Palette an Akkus verbaut, der Wagen wird von zwei E-Motoren angetrieben, pro Achse einer, deshalb Allradantrieb. Die gesamte E-Technik wird per Baukastenprinzip eingesetzt, soll also in Zukunft verschiedene Modelle des Konzerns antreiben. Hinter dem Volant schaut man auf eine kleine Display-Wand, die alle nur erdenklichen Fertigkeiten der Vernetzung möglich macht. Natürlich online, natürlich per Sprach-, Touch,- und Gestensteuerung. Die Verbindung mit dem Smart-Home ist auch vorgesehen und selbstverständlich automatisiertes Fahren. Der ganze Wagen ist ein Füllhorn an Zukunft und aktueller Gegenwart und natürlich ein Botschafter des Morgen und Übermorgen.

CES Las Vegas 2016: Bei Daimler wird der Puls gemssen

Ein paar Meter weiter ruft Mercedes-Benz die nahe Zukunft aus. Die neue E-Klasse steht an, jenes Modell, dass man gemein als Brot- und Butter-Auto bezeichnet und das auch gerne als kleine S-Klasse betitelt wird. In Las Vegas will man den ganzen Wagen noch nicht zeigen. Das Cockpit steht im Mittelpunkt. Dabei geht es natürlich um ein gigantisches Display und dessen Bedienung. Gesten werden erkannt, allerlei Informationen präsentiert und die Welt im Internet ist immer mit an Bord. Automatisiertes Fahren ist selbstverständlich und dann ist da noch das Volant, dessen Funktion bei Mercedes erheblich erweitert wurde. Zwei Touchfelder, jedes an einer Seite und für je einen der beiden Monitore zuständig. Man soll laut Daimler die Hände nicht vom Volant lassen müssen, alles wird per Daumen reguliert. Automatisiertes Fahren, Navi, Kommunikation und so weiter.

Neben dem E-Klasse-Cockpit haben die Schwaben noch das Konzept „IAA“ aus Frankfurt mitgebracht, daneben ein AMG GT mit dem neuen „Mercedes me“-Dienst ausgestattet. Damit schafft Mercedes-Benz den Sprung zum Dienstleister, der neben Notruffunktionen auch per über eine Smartphone-App die Türen des Wagens kann.

Toyota war mit einem sehr futuristisch gestalteten Fahrzeug in die Wüste nach Nevada gereist. Die Japaner kündigten einen ganz eigenen Weg zum Thema automatisiertes Fahren an. Zukünftig soll eine künstliche Intelligenz am Steuer wirken und somit die größte Unfallursache, den Mensch mit all seinem Fehlverhalten ersetzen. Wann und wie diese Technik zu Einsatz kommen soll, wurde noch nicht verraten. Jedenfalls wurde ein Neuzugang im Forschungsteam vorgestellt. James Kuffner, vorher bei Google für Robotik zuständig soll die neue Technik mitentwickeln.

Aus der Schweiz war Frank M. Rinderknecht angereist. Im Gepäck hatte den Rinspeed Σtos, jenen Sportwagen, der sich vom herkömmlichen Sportler zum automatisiert fahrenden Zweisitzer wandeln kann. Auf dem Rücken trägt der gelbe Eidgenosse eine Drohne, die nicht nur die Gegend um den Wagen erkunden kann, sie wird auch als Unterstützung beim Parkieren verwendet, indem sie messerscharfe Fotos rund um den Wagen liefert.

Aus England war ein McLaren 675LT angereist. Der Supersportler wurde nicht vom Werk in Woking angeliefert, vielmehr hatte der Audio-Spezialist Kenwood den Zweisitzer nach Las Vegas gebracht. Die Japaner haben dem Briten ein HeadUp-Display eingebaut, außerdem ist der 675LT ohne Außenspiegel unterwegs. Die Bilder der Kameras werden an die Scheiben nahe der A-Säule projiziert, also dort, wo man üblicherweise in den Spiegel schaut. Für Kenwwod ist diese Lösung nicht nur stilistisch reizvoll, vielmehr schafft man dank der schlanken Kamera-Arme eine weit bessere Luftführung an der Seite des Wagens.

Zum Schluß noch ein paar Worte zu Audi. Die Ingolstädter sind seit ein paar Monaten mi dem „e-Tron Quattro Konzept“ unterwegs. Die Studie soll nicht nur technisch, sondern auch optisch die neue Linie aller zukünftigen Modelle ankündigen. In Las Vegas stand natürlich die Elektronik und vor allem die Kommunikation mit den Insassen im Vordergrund. Das seit geraumer Zeit in fast allen Modellen integrierte „Virtual Cockpit“ wird im Quattro Konzept um ein weiteres Display in der Mitte erweitert. Klassische Rundinstrumente wird es nicht mehr geben, die Steuerung erfolgt über das Volant. Zukünftig überwacht Audi per Smartwatch den Zustand des Fahrers, sobald die Herzfrequenz oder die Hauttemperatur au ein Problem hinweist, soll der zukünftige Audi den Fahrer auf sein Problem hinweisen und ihm Tipps zur Erholung geben. Wir kennen diese Technik bereits von Smartphone Apps wie „Runtastic“. Audi nennt das System „Audi Fit Driver“ und i schlimmsten Fall, beispielsweise bei einem Infarkt soll das System per Notruf einen Arzt verständigen.

Ein Kuriosum wurde in Las Vegas auch noch gesichtet. Unter dem Namen „FFZERO01“ stellte der US-Hersteller Faraday Future eine spektakulär gestaltete Studie vor. Der Über-Sportler soll mehr als 1.000 PS an Leistung an die Räder treiben, Fragen nach der Serienreife wurden nicht beantwortet. Vielmehr entpuppte sich der entfernt an ein Batmobil erinnernde Sportler als reiner PR-Gag. Der Hersteller wolle mit der Studie lediglich ein wenig Aufmerksamkeit erzielen, ein serienreifes Modell werde er später präsentieren, hiess es. So geht Marketing auch.

Was nehmen wir mit aus der Stadt der Spieler? Bildschirme der Renner. Ultraflach, man kann damit ein ganzes Zimmer tapezieren. Die Auflösung wird immer besser, 3Dplus heisst das Motto. Die Autoindustrie sucht nach neuen Wegen, jede Form der Digitalisierung und Vernetzung nach vorn zu treiben. Analoge Instrumente, Knöpfe, Schalter und Regler werden bald vollkommen aus modernen Autos verschwinden und wer bisher sein Auto an winterlichen Tagen anflehte endlich anzuspringen, wird bald mit einer Antwort aus dem Cockpit rechnen müssen. „Hättest mich halt in einer geheizten Unterkunft parkieren müssen.“ Schöne neue Autowelt.

Text: Ralf Bernert

Fotos: Hersteller

Teilen mit: Facebook

Twitter

instagram

Mehr

Pinterest



Gefällt mir: Gefällt mir Lade …