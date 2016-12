Aston Martin Rapide S: Das grosse S

Der Neue ist schneller, sparsamer und trägt seine Potenz offen zur Schau. Man erkennt ihn an seinem offenen Hosenstall und dem klaren Bekenntnis zur Gruppe der „Über-300“-Limousinen.

Exclusive-Life zeigt erste Bilder des Rapide S aus dem Hause Aston Martin.

Das große S hinter dem Schriftzug „Rapide“ ist die eine Seite der Visitenkarte. Wie eine kurze Serpentine schlängelt sich der rote Buchstabe hinter dem großen E entlang, der viertürige Aston Martin entdeckt seine sportliche Seite. Ganz weit vorne kommt der Verlust eines Steges einer optischen Veränderung recht nahe. Als hätte man in Gaydon das Rasiermesser angesetzt und den Balken abrasiert. Das Ergebnis ist beeindruckend. Manche Fachleute behaupten, der Kühlergrill sei größer als beim Vorgänger. Wir haben nicht nachgemessen, können also nur vermuten. Die beiden Fotos unten zeigen den Vorher- (rechts) und Nachher-Rapide. Rechts ohne, links mit S. Mit bloßem Auge könnte man meinen, der entfernte Steg und die fehlenden Querstreben seien die einzige Veränderung. Aber immerhin, der Unterschied ist bemerkenswert, auch weil der große Schlund ein wenig an Ingoldstädter Designgrundsätze erinnert.





Bei den technischen Daten halten sich die Briten noch zurück. Weder der Preis noch Verbräuche werden genannt. Der Vorgänger wurde ab 180.000,00 Euro verkauft, das große S dürfte den Rapide nun über die 200.000-Euro-Marke heben, eine Hausnummer mit Symbolcharakter. Die vergleichbare Porsche Panamera Turbo kostet rund 140.000,00 Euro.

Bestellbar ist der Über-Rapide ab Ende Februar, die Leistungssteigerung im Vergleich zum Vorgänger ist bemerkenswert. Immerhin wird der Sprint aus dem Stand auf 100 km/h in weniger als fünf Sekunden absolviert, der Highspeed wird mit 306 km/h angegeben. Der Motor leistet bei gleichem Hubraum satte 81 PS mehr und dies ohne Turbolader. Die Höchstdrehzahl steigt um 750 U/min auf 6.750 Umdrehungen, das Drehmoment wurde um 20 Nm angehoben.

Die Leistungskur wird per Tieferlegung und Spoilerlippe an der Front auf die Strasse gebraucht und dort auch gehalten, das in drei Varianten wählbare Dämpfersystem sorgt für mehr Anpassung an die Fahrweise. Der Wählknopf ist nun aus Glas gefertigt, für den Innenraum werden weitere, exklusive Materialien angeboten. Der neue Rapide ist nicht nur schneller und stärker, er wird auch ein Stück extravaganter.

Die technischen Daten (laut Hersteller):

Motor: V12 Leistung: 409 kW/558 PS

Hubraum: 5.935 ccm

Drehmoment: max. 620 Nm

Highspeed: 306 km/h

0-100 km/h: 4,9 Sekunden

Antrieb: Hinterräder

Getriebe: 6-Gang-Automatik

Länge: 5020 mm

Breite: 2140 mm inkl. Spiegel

Höhe: 1350 mm

Radstand: 2989 mm

Leergewicht: 1.990

Text: Ralf Bernert

Fotos: Aston Martin

