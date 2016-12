Anzeige: Materialist, das neue Magazin

MATERIALIST ist ein Hybrid aus Anleger- und Lifestylemagazin. Die hochwertig gestaltete Zeitschrift erscheint vierteljährlich in der Ocean Global GmbH & Co. KG in Kooperation mit der Pracimamedia GmbH und wird über ausgewählte Pressefachgeschäfte, den Bahnhofsbuchhandel, Flughäfen sowie exklusive Partnerschaften mit Unternehmen und Premium-Retailern vertrieben. Die Verbreitung ist auf Regionen mit hoher Kaufkraft konzentriert.

Inhaltlich hat MATERIALIST drei Schwerpunkte:

Werte schaffen und bewahren. Hintergrundberichte und Empfehlungen für eine kreative und nachhaltige Vermögensbildung.

Bewegen und gestalten. Der Zeit voraus sein, Erkenntnisse in Chancen verwandeln, von Vordenkern profitieren.

Entdecken und genießen. Glücksmomente entdecken, schöne Dinge finden und erlebte Freude teilen.

