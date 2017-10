Anzeige: Matador, das neue Männermagazin.Matador, ein Begriff, den man mit Männlichkeit, Mut und einer spürbaren Portion Abenteuer verbindet. Genau das präsentiert das neue Männermagazin „Matador“ aus dem Ocean.Global Verlag in Kiel.

Die Themenauswahl ist bunt. Kiffende Nonnen, ein TV-Polizist, der früher im schwarzen Block unterwegs war, der Ritt in einem 740-PS-Stier und die Ästhetik einer schönen Frau. Dazu noch die Geschichte eines Fotografen, der die Hölle des Krieges festhält. Das alles ist Matador.

Auf 130 Seiten, Geschichten, Fotos, Informationen und reichlich Emotion. Die Erstausgabe weckt die Neugier, haut dich um und baut dich wieder auf. Speed bis zum Äussersten, Tattoos zum Träumen, irgendwas über Blowjobs und eine Story über Fußballprofis. Man blättert zunächst schnell durch, liest quer und bleibt doch immer immer hängen. Auch, weil Melanie Paul in der Mitte des Geschehens sinnlicher ist, als jede Phantasie des Mannes.

Alle zwei Monate wird es einen neuen Matador am Kiosk geben. Oder noch einfacher per Abo, wenn man seinen Briefkasten mit Geschichten füllen lassen will.

Zum Abo geht’s hier lang:

Matador Abo

